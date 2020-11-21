رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، يؤكد أن المفوضية تترقب تخصيص مبلغ 50 مليون دينار لتغطية الانتخابات، وقال السائح إنه بعد مناقشات ماراثونية مع المجلس الرئاسي، نترقب صدور قرار بتخصيص (50 مليون د.ل) لتغطية انتخابات 24 ديسمبر 2021" مضيفا "نأمل أن يتم تحصين هذا المخصص من عبث الأجندات السياسية، والقوانين المالية البائدة".