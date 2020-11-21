رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، يؤكد أن المفوضية تترقب

رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، يؤكد أن المفوضية تترقب تخصيص مبلغ 50 مليون دينار لتغطية الانتخابات، وقال السائح إنه بعد مناقشات ماراثونية مع المجلس الرئاسي، نترقب صدور قرار بتخصيص (50 مليون د.ل) لتغطية انتخابات 24 ديسمبر 2021" مضيفا "نأمل أن يتم تحصين هذا المخصص من عبث الأجندات السياسية، والقوانين المالية البائدة".
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ليبيا مباشر
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