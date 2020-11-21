عاجل

المركز الوطني للأرصاد الجوية: -انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق الشمال ا

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني للأرصاد الجوية:
-انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي بينما مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على الشمال تكون جيدة أحيانا مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق، ويكون الطقس مستقر على مناطق الوسط والجنوب ودرجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال تتراوح ما بين (13-20) م، وما بين (19-23)م على مناطق الوسط والجنوب.
-اما بالنسبة لحالة البحر قليل الاضطراب على طول الساحل.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك