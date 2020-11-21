المركز الوطني للأرصاد الجوية: -انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق الشمال ا

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي بينما مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على الشمال تكون جيدة أحيانا مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق، ويكون الطقس مستقر على مناطق الوسط والجنوب ودرجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال تتراوح ما بين (13-20) م، وما بين (19-23)م على مناطق الوسط والجنوب.

-اما بالنسبة لحالة البحر قليل الاضطراب على طول الساحل.