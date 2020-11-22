آغا ينفي وجود محاولات لتوحيد المصرف المركزي نفى مدير السيولة في مصرف ليبيا المر

آغا ينفي وجود محاولات لتوحيد المصرف المركزي

نفى مدير السيولة في مصرف ليبيا المركزي فرع البيضاء، رمزي آغا وجود أي محاولات حقيقية لتوحيد مصرف ليبيا المركزي، بالتزامن مع المحادثات السياسية والعسكرية لحل الأزمة الليبية، قائلاً: إن "ما نسمعه مجرد شائعات لا قيمة لها".

وكشف آغا عن "صراع حاصل حالياً بين حكومة الوفاق ومحافظ مصرف ليبيا المركزي (طرابلس) الصديق الكبير؛ بسبب سياساته المالية"، مبينا أن "هناك ضغوطاً واسعة على الكبير من حكومة الوفاق لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار العملة الأجنبية، مقارنة مع الدينار الليبي".