طقس ليبيا: تحذير قوي من خطر جريان مياه الاودية الليلة وغدا بهذه المناطق – عاجل

حذرت جمعية رؤية المتخصصة بالارصاد الجوية من خطر جريان المياه بالأودية والمنحدرات بالأجزاء الشرقية من الجبل الغربي خلال هذه الليلة وحتى نهار غد الإثنين.

وقالت الجمعية في بيان صادر عنها، أن بعد ظهر هذا اليوم ستبدأ حزم من السحب الصحراوية الصاعدة والتي تقع تحت تأثير المنظومة الجوية للمنخفض الجوي الذي يتمركز حاليا قبالة السواحل الشرقية لتونس، ستبدأ بالتأثير بالأمطار على مناطق الحمادة والأجزاء الشرقية من الجبل الغربي غريان العربان ترهونة، ثم تنتقل نحو الساحل الزاوية طرابلس الخمس خلال هذه الليلة.

وتوقع الجمعية هطول الأمطار قد يستمر لأكثر من ساعة ببعض هذه المناطق، بالتالي من المرجح جريان بعض الأودية المحلية، وتجمع المياه بالمنخفضات وإغلاق بعض الشوارع والطرق. والله تعالى أعلم.

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