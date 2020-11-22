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المركز الوطني للأرصاد الجوية: -جبهة هوائية باردة بقيمة بهطول أمطار جيدة وخلايا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني للأرصاد الجوية:
-جبهة هوائية باردة بقيمة بهطول أمطار جيدة وخلايا من السحب الرعدية تؤثر على مناطق غدامس-الحمادة-القريات-نسمة- جنوب الجبل الغربي، وتشمل تدريجيا من مساء هذا اليوم أغلب مناطق شمال غرب ليبيا ومن المتوقع أن تكون أمطار غزيرة على بعض المناطق مما تؤدي لجريان وسيول بعض الأودية المحلية عليه أخذ الحيطة والحذر وقد يصحبها هطول حبات البرد (التبروري) أحيانا.
-من المتوقع أن تشمل فرصة الأمطار الجيدة يوم الثلاثاء مناطق الشمال الشرقي.
-درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا تتراوح ما بين (18-23) م، ولا تتجاوز (16) م على أغلب المناطق الجبلية وتسجل انخفاض يوم الغد على مناطق الشمال والجنوب الغربي.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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