بركة: أنقرة تسعى من خلال إتفاقياتها الكاذبة مع السراج إحداث توازن قوي في المنطقة فقط. #ليبيا #المرصد
بركة: أنقرة تسعى من خلال إتفاقياتها الكاذبة مع السراج إحداث توازن قوي في المنطقة فقط. #ليبيا #المرصد
توازنات مع من فتركيا ليس معها سوى نملة قطر فى مواجهة كل دول المنطقة حاليا حتى ادارة ترامب انقلبت على اردوغان وراينا بومبيو يعطى بمومبة لاردوغان ويذهب لاسطنبول ةلا يقابل احد من المسئولين الاتراك هناك ويكتفى بمقابلة البطريرك ويطلب تعاون اوربى امريكى ضد اردوغان الذى لا يتحمل فرض عقوبات الشهر القادم عليه
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