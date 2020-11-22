عاجل

بركة: أنقرة تسعى من خلال إتفاقياتها الكاذبة مع السراج إحداث توازن قوي في المنطقة

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بركة: أنقرة تسعى من خلال إتفاقياتها الكاذبة مع السراج إحداث توازن قوي في المنطقة فقط. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • توازنات مع من فتركيا ليس معها سوى نملة قطر فى مواجهة كل دول المنطقة حاليا حتى ادارة ترامب انقلبت على اردوغان وراينا بومبيو يعطى بمومبة لاردوغان ويذهب لاسطنبول ةلا يقابل احد من المسئولين الاتراك هناك ويكتفى بمقابلة البطريرك ويطلب تعاون اوربى امريكى ضد اردوغان الذى لا يتحمل فرض عقوبات الشهر القادم عليه

    رد