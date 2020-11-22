المؤسسة الوطنية للنفط :
– تستنكر وصف المصرف المركزي لبياناتها حول الإيرادات النفطية بغير الدقيقة .
– لن يتم تحويل الإيرادات في حساب المركزي دون وجود شفافية واضحة عن آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات السابقة.
– كافة إيرادات الدولة وحقوق الشركاء الأجانب موثقة ومحتجزة بشكل دقيق في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي.
– تعنت المركزي وعدم الالتزام بالشفافية خلق مناخا مناسبا لإقفال النفط حيث استخدمت سياساته كذرائع للمقفلين .
المؤسسة الوطنية للنفط : – تستنكر وصف المصرف المركزي لبياناتها حول الإيرادات الن
المؤسسة الوطنية للنفط :
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