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المؤسسة الوطنية للنفط : – تستنكر وصف المصرف المركزي لبياناتها حول الإيرادات الن

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المؤسسة الوطنية للنفط :
– تستنكر وصف المصرف المركزي لبياناتها حول الإيرادات النفطية بغير الدقيقة .
– لن يتم تحويل الإيرادات في حساب المركزي دون وجود شفافية واضحة عن آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات السابقة.
– كافة إيرادات الدولة وحقوق الشركاء الأجانب موثقة ومحتجزة بشكل دقيق في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي.
– تعنت المركزي وعدم الالتزام بالشفافية خلق مناخا مناسبا لإقفال النفط حيث استخدمت سياساته كذرائع للمقفلين .

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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