المؤسسة الوطنية للنفط : – تستنكر وصف المصرف المركزي لبياناتها حول الإيرادات الن

المؤسسة الوطنية للنفط :

– تستنكر وصف المصرف المركزي لبياناتها حول الإيرادات النفطية بغير الدقيقة .

– لن يتم تحويل الإيرادات في حساب المركزي دون وجود شفافية واضحة عن آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات السابقة.

– كافة إيرادات الدولة وحقوق الشركاء الأجانب موثقة ومحتجزة بشكل دقيق في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي.

– تعنت المركزي وعدم الالتزام بالشفافية خلق مناخا مناسبا لإقفال النفط حيث استخدمت سياساته كذرائع للمقفلين .