سفير الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا ريتشارد نورلاند، يجري اتصالا مع مسؤولين من المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا، لبحث تطورات العملية السياسية في ليبيا. حيث أكد السفير الأمريكي على إيمان الولايات المتحدة الراسخ بضرورة تمثيل وحماية حقوق ومصالح كافة المكونات الثقافية في ليبيا وكذلك جميع مواطني البلاد، مشددا على أن سفارة الولايات المتحدة ستواصل المناقشات الجارية مع ممثلي الأمازيغ بالإضافة إلى قياديين آخرين من المكونات المجتمعية الأخرى في جميع أنحاء البلاد والجالية الليبية في الخارج، وذلك كجزء من سياسة الانخراط الواسع النطاق مع الليبيين.
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
عاجل // مصراتة تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 28 حالة
تم النشر منذُ 21 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
النمروش لـ السفير الإسباني: الاتحاد الأوروبي غير جاد في تقديم الدعم بشأن الهجرة
تم النشر منذُ 25 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التابعة للوفاق: فريق إدارة البحث عن ال
تم النشر منذُ 25 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
“الوطنية لحقوق الإنسان”: تصوير الأطفال أثناء تسليمهم المساعدات يتنافى مع القيم الإنسانية
تم النشر منذُ 26 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك