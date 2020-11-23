سفير الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا ريتشارد نورلاند، يجري اتصالا مع مسؤولين من المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا، لبحث تطورات العملية السياسية في ليبيا. حيث أكد السفير الأمريكي على إيمان الولايات المتحدة الراسخ بضرورة تمثيل وحماية حقوق ومصالح كافة المكونات الثقافية في ليبيا وكذلك جميع مواطني البلاد، مشددا على أن سفارة الولايات المتحدة ستواصل المناقشات الجارية مع ممثلي الأمازيغ بالإضافة إلى قياديين آخرين من المكونات المجتمعية الأخرى في جميع أنحاء البلاد والجالية الليبية في الخارج، وذلك كجزء من سياسة الانخراط الواسع النطاق مع الليبيين.