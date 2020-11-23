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مستندات | الطرابلسي يشتكي باشاآغا ومرافقيه للنائب العام بعد “اعتداء معيتيقة” . #

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مستندات | الطرابلسي يشتكي باشاآغا ومرافقيه للنائب العام بعد “اعتداء معيتيقة” . #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • كويس :
    هذا الشيء يوضح – ان من الخطا الجسيم عسكرة او تسييس المطارات المدنية الليبية – ..!!!!!
    – وطريقة نزول المدعى باش اغا تدل على انه لا يهتم للقانون الليبي والاعراف ولا يحترم رجال الأجهزة الامن الاخرى –
    وخاصة ان المطارات لها اعتبارها وأمنها الخاص وخدمات متعلقة بالمطارات المدنية وهذا الشيء مهم جدا – لكافة الليبين ..!!!!!
    هل تعلم الى الان يوجد الآلاف من الليبيين عالقين في المطارات الاخرى بحقاءبهم ينامون على ارصفة المطارات في دول العالم – !!!!!
    بسبب وزير الداخلية والنواب وسفرياتهم لضرورة ولغير ضرورة -!!!
    سفريات لنواب ووزراء – لم يهتموا بشءون مواطنيهم فالداخل – وسفريات ارهقت الميزانية العامة – وأرهقت المواطنين المهاجرين الليبيين وعاءلاتهم ..!!!!!
    وأرهقت وأضرت بشكل مباشر لقطاع الطيران المدني الليبي لعدة سنوات – وسببت خساءر جسيمة لقطاع مهم للمواطنين بشكل عام مثل موسسة الطيران المدني الليبي والخطوط الليبية والإفريقية – والآن يطالبون المجتمع المدني بتعويض الخساءر من جيبهم الخاص – ورفع اسعار التذاكر للمواطن –
    سوْال مهم يدل على الاهمال في تنظيم الموسساتً الخدمية – ما ذنب المواطنين – ورجال الامن في الأجهزة الاخرى والمطارات
    – في الخساءر لسفريات الباش اغا – وسفريات النواب – لكي يعوض المواطن موسسة الطيران والخطوط الليبية من معاشاتهم وعرق جبينهم ..؟!!! في رفع اسعار التذاكر وتأخير موعد الطاءرات ؟!!!
    هذا الموضوع يجب الوقوف
    عنده – وإصلاح هذا الموضوع ووضع النقاط على الحروف – بشكل واضح – حتى تتم العملية الإصلاحية بشكل صحيح وعادل دون التحيّز لاي طرف من الأطراف.

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