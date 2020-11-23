مستندات | الطرابلسي يشتكي باشاآغا ومرافقيه للنائب العام بعد “اعتداء معيتيقة” . #ليبيا #المرصد
مستندات | الطرابلسي يشتكي باشاآغا ومرافقيه للنائب العام بعد “اعتداء معيتيقة” . #ليبيا #المرصد
كويس :
هذا الشيء يوضح – ان من الخطا الجسيم عسكرة او تسييس المطارات المدنية الليبية – ..!!!!!
– وطريقة نزول المدعى باش اغا تدل على انه لا يهتم للقانون الليبي والاعراف ولا يحترم رجال الأجهزة الامن الاخرى –
وخاصة ان المطارات لها اعتبارها وأمنها الخاص وخدمات متعلقة بالمطارات المدنية وهذا الشيء مهم جدا – لكافة الليبين ..!!!!!
هل تعلم الى الان يوجد الآلاف من الليبيين عالقين في المطارات الاخرى بحقاءبهم ينامون على ارصفة المطارات في دول العالم – !!!!!
بسبب وزير الداخلية والنواب وسفرياتهم لضرورة ولغير ضرورة -!!!
سفريات لنواب ووزراء – لم يهتموا بشءون مواطنيهم فالداخل – وسفريات ارهقت الميزانية العامة – وأرهقت المواطنين المهاجرين الليبيين وعاءلاتهم ..!!!!!
وأرهقت وأضرت بشكل مباشر لقطاع الطيران المدني الليبي لعدة سنوات – وسببت خساءر جسيمة لقطاع مهم للمواطنين بشكل عام مثل موسسة الطيران المدني الليبي والخطوط الليبية والإفريقية – والآن يطالبون المجتمع المدني بتعويض الخساءر من جيبهم الخاص – ورفع اسعار التذاكر للمواطن –
سوْال مهم يدل على الاهمال في تنظيم الموسساتً الخدمية – ما ذنب المواطنين – ورجال الامن في الأجهزة الاخرى والمطارات
– في الخساءر لسفريات الباش اغا – وسفريات النواب – لكي يعوض المواطن موسسة الطيران والخطوط الليبية من معاشاتهم وعرق جبينهم ..؟!!! في رفع اسعار التذاكر وتأخير موعد الطاءرات ؟!!!
هذا الموضوع يجب الوقوف
عنده – وإصلاح هذا الموضوع ووضع النقاط على الحروف – بشكل واضح – حتى تتم العملية الإصلاحية بشكل صحيح وعادل دون التحيّز لاي طرف من الأطراف.
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