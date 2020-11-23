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عائلة الشيخ المقرئ الدوكالي العالم تنفي الإشاعات المتداولة عبر فيسبوك وتويتر عن

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عائلة الشيخ المقرئ الدوكالي العالم تنفي الإشاعات المتداولة عبر فيسبوك وتويتر عن وفاته . #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • كويس – اذا يجب على هيءة الأوقاف الاسلامية للشءون الليبية ودار الافتاء الليبي – والمجتمع المدني – الانتباه الى ما يحدث في مطارات طرابلس المدنية – الان قارب انفراج الأزمة وسيتم افتتاح مراسم وشعائر العمرة والحج لبيت الله الحرام قريبا –
    وما يحدث من عسكرة وتسيس واستجلاب الرياضيين في المطارات الليبية ليس في الصالح العام للمواطنين بشكل عام – هل تعلم يومد أطباء ليبيين ومهندسين ومحاميينً ومهاجرين بأطفالهم وشباب وحقائبهم عالقين في مطارات اوروبا وفي امريكا وفي تركيا وفي بريطانيا – ينامون على ارصفة المطارات بسبب / تاخير المواعيد ورفع اسعار التذاكر – وسفريات النواب -وغيرهم
    هذه المسؤلية تحتاج لتحرك اتجاه إصلاح الموسساتً الخدمية والمدنية في العاصمة طرابلس بالقضاة والعدل / وانتمً اهل لها .
    اذكركم
    بِسْم الله الرحمن الرحيم
    ” وما خلقنا السموات والارض وما بينهما لاعبين ”
    – ” الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا آولءك في ضلال بعيد ”
    -،” كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لاتفعلون ”
    – صدق الله العليم العظيم .

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