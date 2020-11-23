عائلة الشيخ المقرئ الدوكالي العالم تنفي الإشاعات المتداولة عبر فيسبوك وتويتر عن وفاته . #ليبيا #المرصد
عائلة الشيخ المقرئ الدوكالي العالم تنفي الإشاعات المتداولة عبر فيسبوك وتويتر عن وفاته . #ليبيا #المرصد
كويس – اذا يجب على هيءة الأوقاف الاسلامية للشءون الليبية ودار الافتاء الليبي – والمجتمع المدني – الانتباه الى ما يحدث في مطارات طرابلس المدنية – الان قارب انفراج الأزمة وسيتم افتتاح مراسم وشعائر العمرة والحج لبيت الله الحرام قريبا –
وما يحدث من عسكرة وتسيس واستجلاب الرياضيين في المطارات الليبية ليس في الصالح العام للمواطنين بشكل عام – هل تعلم يومد أطباء ليبيين ومهندسين ومحاميينً ومهاجرين بأطفالهم وشباب وحقائبهم عالقين في مطارات اوروبا وفي امريكا وفي تركيا وفي بريطانيا – ينامون على ارصفة المطارات بسبب / تاخير المواعيد ورفع اسعار التذاكر – وسفريات النواب -وغيرهم
هذه المسؤلية تحتاج لتحرك اتجاه إصلاح الموسساتً الخدمية والمدنية في العاصمة طرابلس بالقضاة والعدل / وانتمً اهل لها .
اذكركم
بِسْم الله الرحمن الرحيم
” وما خلقنا السموات والارض وما بينهما لاعبين ”
– ” الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا آولءك في ضلال بعيد ”
-،” كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لاتفعلون ”
– صدق الله العليم العظيم .
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