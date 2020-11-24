رئيس المخابرات الليبية يدعو لالقاء القبض على أفراد من حراسة باشاغا طالب رئيس ال

رئيس المخابرات الليبية يدعو لالقاء القبض على أفراد من حراسة باشاغا

طالب رئيس المخابرات الليبية المكلف عماد الطرابلسي في رسالة موجهة إلى المستشار القائم بأعمال النائب العام بالقبض على أفراد من حراسة وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا بتهمة الاعتداء بالضرب المبرح على الفريق المشرف في صالة كبار الزوار بمطار معيتيقة التابع لجهاز المخابرات يوم 18 نوفمبر الجاري.

واتهم رئيس المخابرات الليبية أفراد الحراسة التابعين لوزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا بالاعتداء على عناصر من المخابرات أثناء مزاولتهما لعملهما في صالة كبار الزوار بمطار معيتيقة.