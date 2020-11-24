“الوطنية لحقوق الإنسان”: تصوير الأطفال أثناء تسليمهم المساعدات يتنافى مع القيم ا

“الوطنية لحقوق الإنسان”: تصوير الأطفال أثناء تسليمهم المساعدات يتنافى مع القيم الإنسانية

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن بالغ استيائها حيال سياسيات بعثة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيما يتعلق بظاهرة تصوير وإظهار هوية الأطفال، أثناء تسليمهم المساعدات الإنسانية من خلال التوثيق الإعلامي والمواد التي تنشرها البعثة.

وأكدت اللجنة الوطنية في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ذلك يتعارض مع المصلحة الفضلى للطفل، ويتنافى مع القيم الإنسانية، ويمس بإنسانية المستفيدين من هذه المساعدات، وكذلك يتعارض مع الاتفاقية للطفل.