بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: -‏إنه لمن المشجع لنا في بعثة الأمم المتحدة ل

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا:

-‏إنه لمن المشجع لنا في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انعقاد الاجتماع التشاوري الموسع لمجلس النواب الليبي والذي يبدأ اليوم في طنجة وتستضيفه المملكة المغربية.

-إن اجتماع مثل هذه المجموعة المتنوعة من البرلمانيين من أقاليم ليبيا الثلاثة تحت سقف واحد يمثل خطوة إيجابية مرحبٌ بها.

-لطالما دعمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحدة مجلس النواب.

-نأمل أن يفي المجلس بتوقعات الشعب الليبي لتنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي من أجل إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021.