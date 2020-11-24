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بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: -‏إنه لمن المشجع لنا في بعثة الأمم المتحدة ل

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا:

-‏إنه لمن المشجع لنا في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انعقاد الاجتماع التشاوري الموسع لمجلس النواب الليبي والذي يبدأ اليوم في طنجة وتستضيفه المملكة المغربية.
-إن اجتماع مثل هذه المجموعة المتنوعة من البرلمانيين من أقاليم ليبيا الثلاثة تحت سقف واحد يمثل خطوة إيجابية مرحبٌ بها.
-لطالما دعمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحدة مجلس النواب.
-نأمل أن يفي المجلس بتوقعات الشعب الليبي لتنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي من أجل إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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