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في تصريحات لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية".. عضو مجلس النواب صالح افحيمه:

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

في تصريحات لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية".. عضو مجلس النواب صالح افحيمه:

-بدء اجتماعات أعضاء مجلس النواب في مدينة طنجة المغربية بحضور 105 نائبا مع تغيب نائبين إثنين بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.
-هناك توافق كبير بين النواب حول مدينة غدامس كمقر لأول جلسة للبرلمان بعد توحيده مع التأكيد على أن المقر الدستوري لمجلس النواب هو مدينة بنغازي.
-الاجتماعات التشاورية تبحث بالأساس إعادة جمع مجلس النواب بطرفيه (طرابلس- طبرق) لتوحيد المؤسسة التشريعية في البلاد ليتمكن البرلمان من القيام باستحقاقاته للوصول بالبلاد لمرحلة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر 2021.
-لا صحة لما تردد من أنباء بشأن تعارض هذه الاجتماعات مع مسار الحوار السياسي لحل الأزمة الليبية.
-هذه الاجتماعات التشاورية تهدف لتلقف ما سينتج عن ملتقى الحوار السياسي إذا نجح في التوصل لنتائج إيجابية.
-اجتماعات النواب في طنجة تشاورية وليست رسمية لأنه لا يحق للنواب عقد جلسات رسمية خارج البلاد.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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