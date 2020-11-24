عضو مجلس النواب "المقاطع" محمد الرعيض، الذي يشارك في اجتماعات طنجة الم

عضو مجلس النواب "المقاطع" محمد الرعيض، الذي يشارك في اجتماعات طنجة المغربية، يقول عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:
-سعداء جداً بحضور السادة النواب من 13 دائرة انتخابية يمثلون مختلف أطياف الشعب الليبي،هذا الاجتماع التشاوري هو بداية نهاية الانقسام السياسي.
-سنسعى لتوحيد مجلس النواب وتوحيد جميع مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الفوضى التي أرهقت المواطنين.
-نجاح اللقاء التشاوري لأعضاء مجلس النواب اليوم هو نصف الطريق ويكتمل باجتماعه داخل أراضي ليبيا الحبيبة لأداء المهام التي أنتخب لأجلها.
#الحدث_الليبي
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