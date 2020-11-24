عضو مجلس النواب "المقاطع" محمد الرعيض، الذي يشارك في اجتماعات طنجة الم

عضو مجلس النواب "المقاطع" محمد الرعيض، الذي يشارك في اجتماعات طنجة المغربية، يقول عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

-سعداء جداً بحضور السادة النواب من 13 دائرة انتخابية يمثلون مختلف أطياف الشعب الليبي،هذا الاجتماع التشاوري هو بداية نهاية الانقسام السياسي.

-سنسعى لتوحيد مجلس النواب وتوحيد جميع مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الفوضى التي أرهقت المواطنين.

-نجاح اللقاء التشاوري لأعضاء مجلس النواب اليوم هو نصف الطريق ويكتمل باجتماعه داخل أراضي ليبيا الحبيبة لأداء المهام التي أنتخب لأجلها.

#الحدث_الليبي