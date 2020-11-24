مصدر من داخل الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي بطنجة المغربية، يؤكد أن المشاركين توافقوا على عقد جلسة رسمية أولى في مدينة غدامس بغرب ليبيا، ثم عقد جلسة أخرى في وقت لاحق بمدينة بنغازي "المقر الرسمي للبرلمان"، ويتم في الجلسة المسائية اليوم الثلاثاء إعداد بيان ختامي لما تم الاتفاق عليه، والذي سيتضمن في الغالب، آليات عقد جلسات مكتملة النصاب بدء من مدينة غدامس ثم في غيرها من المدن الليبية، إضافة إلى تقديم تطمينات للمجتمع الدولي مفادها أن اجتماعات النواب في طنجة لا تتعارض مع مسار الملتقى السياسي المقام برعاية أممية إنما هو مكمل لها.

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