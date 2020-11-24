مصدر من داخل الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي بطنجة المغربية، يؤكد

مصدر من داخل الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي بطنجة المغربية، يؤكد أن المشاركين توافقوا على عقد جلسة رسمية أولى في مدينة غدامس بغرب ليبيا، ثم عقد جلسة أخرى في وقت لاحق بمدينة بنغازي "المقر الرسمي للبرلمان"، ويتم في الجلسة المسائية اليوم الثلاثاء إعداد بيان ختامي لما تم الاتفاق عليه، والذي سيتضمن في الغالب، آليات عقد جلسات مكتملة النصاب بدء من مدينة غدامس ثم في غيرها من المدن الليبية، إضافة إلى تقديم تطمينات للمجتمع الدولي مفادها أن اجتماعات النواب في طنجة لا تتعارض مع مسار الملتقى السياسي المقام برعاية أممية إنما هو مكمل لها.
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