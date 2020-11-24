وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، يستقبل سفير تونس المعتمد لدى ليبي

وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، يستقبل سفير تونس المعتمد لدى ليبيا الاسعد العجيلي، حيث تقدم السفير التونسي إلى سيالة بدعوة من قبل وزير الخارجية التونسية لزيارة تونس من أجل التحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة في القريب العاجل. من جانبه أكد سيالة على التعاون بين الطرفين في الاجتماعات التي ستجرى بين الخبراء للوصول باللجنة المشتركة إلى تحقيق الأهداف المرجوة، مبديا رغبة الجانب الليبي في عودة التبادل التجاري بين الطرفين إلى ما كان عليه والذي وصل إلى ذروته عام 2010 بما قيمته 3.5 مليار دولار.

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