عضو مجلس النواب صالح افحيمه: -انتهت قبل قليل الجلسة التشاورية المسائية لأعضاء م

عضو مجلس النواب صالح افحيمه:
-انتهت قبل قليل الجلسة التشاورية المسائية لأعضاء مجلس النواب الليبي بمدينة طنجة المغربي.
-وزير خارجية المملكة المغربية حضر جانبا من الجلسة المسائية.
-الحاضرون أكدوا على أن مدينة بنغازي هي المقر الدستوري والقانوني لمجلس النواب.
-هناك توافق كبير حول أهمية التئام مجلس النواب الموحد داخل البلاد وبالتحديد في مدينة غدامس كجلسة أولى يتم فيها التوافق على بقية الأمور العالقة وتسويتها.
-تم تشكيل لجنة برلمانية لتقديم مقترح البيان الختامي الذي سيتم تقديمه للسادة النواب لمناقشته. -اللجنة تتكون من 11 نائب وهم:
1_ خليفة الدغاري
2_ المبروك الخطابي
3_ المهدي الاعور
4_ اسماعيل الشريف
5_ صالح افحيمه
6_ ابوبكر سعيد
7_ ادريس عمران
8_ سلطنة المسماري
9_ صلاح الصهبي
10_ عبد السلام نصيه
11 _ سارة السويح
#الحدث_الليبي
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