عضو مجلس النواب صالح افحيمه: -انتهت قبل قليل الجلسة التشاورية المسائية لأعضاء م

عضو مجلس النواب صالح افحيمه:

-انتهت قبل قليل الجلسة التشاورية المسائية لأعضاء مجلس النواب الليبي بمدينة طنجة المغربي.

-وزير خارجية المملكة المغربية حضر جانبا من الجلسة المسائية.

-الحاضرون أكدوا على أن مدينة بنغازي هي المقر الدستوري والقانوني لمجلس النواب.

-هناك توافق كبير حول أهمية التئام مجلس النواب الموحد داخل البلاد وبالتحديد في مدينة غدامس كجلسة أولى يتم فيها التوافق على بقية الأمور العالقة وتسويتها.

-تم تشكيل لجنة برلمانية لتقديم مقترح البيان الختامي الذي سيتم تقديمه للسادة النواب لمناقشته. -اللجنة تتكون من 11 نائب وهم:

1_ خليفة الدغاري

2_ المبروك الخطابي

3_ المهدي الاعور

4_ اسماعيل الشريف

5_ صالح افحيمه

6_ ابوبكر سعيد

7_ ادريس عمران

8_ سلطنة المسماري

9_ صلاح الصهبي

10_ عبد السلام نصيه

11 _ سارة السويح

#الحدث_الليبي