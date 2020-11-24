دراه: حفتر يحرك أرتال عسكرية لمحاولة إظهار القوة بعد فشله سياسيًا. #ليبيا #المرص

دراه: حفتر يحرك أرتال عسكرية لمحاولة إظهار القوة بعد فشله سياسيًا. #ليبيا #المرصد
دراه: حفتر يحرك أرتال عسكرية لمحاولة إظهار القوة بعد فشله سياسيًا. #ليبيا #المرصد
متخلف عقليا فاى جيش وطنى دائما يشارك فى مناورات مستمرة وتدريبات عالية وليس معنى ذلك انه يحضر لهجوم لانه ملتزم بوقف اطلاق النار ياحمار واى فشل يامتخلف عقليا لقائد جيش وطنى يسيطر على ثلاث ارباع مساحة ليبيا منطقة محررة خالية من الاتراك يامتناك ومن المرتزقة والاخوان بينما الباقى تتنازع عليه عدة مليشيات متناحرة وفى حالة اجراء اى انتخابات فان اول رئيس منتخب عبر الصندوق ومن الجولة الاولى هو المشير خليفة حفتر رغم انف الخوان كلاب اردوغان الذى اصبح مثل الكلب الجربان بعد ان فشل فى تخطى الخط الاحمر للوصول للنفط
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