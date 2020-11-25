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المفوضية الأوروبية: “إيريني” كان لديها أسباب معقولة للإشتباه في السفينة المتجه إ

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المفوضية الأوروبية: “إيريني” كان لديها أسباب معقولة للإشتباه في السفينة المتجه إلى ليبيا

كشفت المفوضية الاوروبية، عن تفاصيل تفتيش عملية “ايريني” للسفينة التركية المتجه إلى ليبيا، يوم الأحد الماضي، بمياه شرق المتوسط .

وأوضحت دائرة العمل الخارجي التابعة للمفوضية الاوروبية، أن وحدة تابعة لعملية “ايريني” البحرية قامت بتفتيش سفينة شحن تركية بمياه شرق المتوسط، مؤكدة أن عملية اعتراض السفينة أملته أسباب معقولة للاشتباه في أنها ربما كانت تتصرف بشكل ينتهك الحظر الأممي المفروض على وصول الأسلحة إلى ليبيا.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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