وزير الخارجية الروسي لـ “عقيلة صالح” : أحدثت كثيرا من الأشياء الإيجابية في ليبيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه كلما تمت التسوية في وقت مبكر للأزمة الليبية كلما ساهم ذلك في الإسراع باستئناف جميع مجالات التعاون بين ليبيا وروسيا، مشيدا بالتزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الروسية، قال “لافروف” خلال كلمته الافتتاحية عبر لقائه رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الذي وصل العاصمة الروسية “نجتمع اليوم في جو أكثر هدوءً من المرة السابقة”، مشيدا بجهوده التي أدت إلى إحداث الكثير من الأشياء الإيجابية في ليبيا وحولها".