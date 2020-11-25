رئيس نيجيريا: تأثير عدم الاستقرار في ليبيا يمتد من موريتانيا إلى أفريقيا الوسطى

قال رئيس نيجيريا، محمدو بخاري، إن عدم الاستقرار في ليبيا يؤثر على جميع دول منطقة الساحل، بما في ذلك بلاده.

وأضاف مستشاره الرئاسي، فيمي أديسينا، في بيان له عقب محادثات بين بوخاري والمبعوث الخاص للرئيس التشادي، إدريس إيتنو ديبي «إن نيجيريا تقدر الدعم الذي تحصل عليه في معالجة انعدام الأمن من الدولة المجاورة».

وأوضح بوخاري قائلا: «نحن على علم بمشكلة تشاد مع ليبيا التي تدعم بعض المتمردين التشاديين الذين يحاولون زعزعة استقرار البلاد».