المركز الوطني للأرصاد الجوية: -استمرار فرصة سقوط الأمطار من حين لأخر على أغلب م

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-استمرار فرصة سقوط الأمطار من حين لأخر على أغلب مناطق الشمال وتكون جيدة خاصة على مناطق الشمال الشرقي إلى غزيرة على الجبل الأخضر هذا اليوم ويوم الغد، مع ظهور ضباب أثناء فترة الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية وخاصة الجبل الأخضر.

-تكون درجات الحرارة منخفضة على أغلب المناطق خاصة على الجنوب الغربي، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال والجنوب الغربي ما بين (15-21) م، ولا تتجاوز (14) م على مرتفعات الجبل الغربي، وتكون دافئة نسبيا هذا اليوم على مناطق الجنوب الشرقي حيث تتراوح ما بين (20-22) م.

-من المتوقع أن يبدأ الطقس في الاعتدال بداية من يوم الجمعة القادمة.