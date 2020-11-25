وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو:

-استقرار ليبيا واستعادة سيادة القانون في جميع أنحاء أراضيها يكتسي أهمية وأولوية مطلقة بالنسبة لإيطاليا.

-يظل ضروريا تحقيق هدف ضمان وحدة وسلامة وسيادة البلاد من خلال حل سياسي شامل للانسداد الحالي لصالح كل الشعب الليبي.

-لدينا الآن خارطة طريق نحو حل شامل للأزمة، مع إقامة سلطة تنفيذية جديدة =، ممثلة لجميع مناطق ليبيا، وهدف محدد في 24 ديسمبر 2021 في انتخابات برلمانية ورئاسية حرة في البلاد.

-التطورات الاخيرة في الساحة الليبية إيجابية بلا شك، ومن المهم أن تصاحبها وتدعمها تطورات مماثلة في المجال الأمني.

-ندعو المجتمع الدولي الى الالتزام باحترام وحماية مساحة الحوار التي تمكن الليبيون، بفضل مبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من خلقها في هذه المرحلة الحاسمة.