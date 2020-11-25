وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو:
-استقرار ليبيا واستعادة سيادة القانون في جميع أنحاء أراضيها يكتسي أهمية وأولوية مطلقة بالنسبة لإيطاليا.
-يظل ضروريا تحقيق هدف ضمان وحدة وسلامة وسيادة البلاد من خلال حل سياسي شامل للانسداد الحالي لصالح كل الشعب الليبي.
-لدينا الآن خارطة طريق نحو حل شامل للأزمة، مع إقامة سلطة تنفيذية جديدة =، ممثلة لجميع مناطق ليبيا، وهدف محدد في 24 ديسمبر 2021 في انتخابات برلمانية ورئاسية حرة في البلاد.
-التطورات الاخيرة في الساحة الليبية إيجابية بلا شك، ومن المهم أن تصاحبها وتدعمها تطورات مماثلة في المجال الأمني.
-ندعو المجتمع الدولي الى الالتزام باحترام وحماية مساحة الحوار التي تمكن الليبيون، بفضل مبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من خلقها في هذه المرحلة الحاسمة.
وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو: -استقرار ليبيا واستعادة سيادة القانون في
وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو:
أضف تعليقـك