في رسالة عاجلة لمجلس النواب.. رئيس أكاديمية الدراسات العليا سابقا د. صالح إبراهي

في رسالة عاجلة لمجلس النواب.. رئيس أكاديمية الدراسات العليا سابقا د. صالح إبراهيم:

-على مجلس النواب أن ينعقد في جلسة طارئة وبشكل عاجل في أحدى المدن الليبية ويختار حكومة تسيير أعمال والاشراف على الانتخابات، وأن يرمي بأوراق لجنة حوار تونس في سلة المهملات.

-على الشعب الليبي أن يخرج في مظاهرات عارمة تأييدا لقرار البرلمان الذى يقطع الطريق على المتصارعين على السلطة والمال والذين يتقاتلون على المناصب بحجج وشعرات وطنية كاذبة وخادعة.

-ما يجري الآن هو تأزيم للمشكلة لا حلها وهو ينتهج نظرية الإدارة بالأزمة لا إدارة الأزمة.

-ليبيا أصبحت مسرح للصراع بين الدول الكبرى والدول الأخرى التي تقوم بدور وظيفي يخدم تلك الاستراتيجيات العالمية.