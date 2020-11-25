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في رسالة عاجلة لمجلس النواب.. رئيس أكاديمية الدراسات العليا سابقا د. صالح إبراهي

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

في رسالة عاجلة لمجلس النواب.. رئيس أكاديمية الدراسات العليا سابقا د. صالح إبراهيم:

-على مجلس النواب أن ينعقد في جلسة طارئة وبشكل عاجل في أحدى المدن الليبية ويختار حكومة تسيير أعمال والاشراف على الانتخابات، وأن يرمي بأوراق لجنة حوار تونس في سلة المهملات.
-على الشعب الليبي أن يخرج في مظاهرات عارمة تأييدا لقرار البرلمان الذى يقطع الطريق على المتصارعين على السلطة والمال والذين يتقاتلون على المناصب بحجج وشعرات وطنية كاذبة وخادعة.
-ما يجري الآن هو تأزيم للمشكلة لا حلها وهو ينتهج نظرية الإدارة بالأزمة لا إدارة الأزمة.
-ليبيا أصبحت مسرح للصراع بين الدول الكبرى والدول الأخرى التي تقوم بدور وظيفي يخدم تلك الاستراتيجيات العالمية.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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