الشلوي: من المتوقع تجميد إيرادات النفط لحين تشكيل حكومة جديدة

قال الخبير النفطي، منصف الشلوي، إنه من المتوقع أن تتم عملية تجميد إيرادات النفط خلال الفترة المقبلة إلى حين التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف الشلوي في تصريحات صحفية، أنه يرى قرار المؤسسة الوطنية للنفط بالتحفظ على الإيرادات النفطية وعدم تحويلها للمصرف المركزي قرار سياسي مبني على الاتفاق الذي كان قد تم في مقابل رفع القوة القاهرة والسماح بإعادة الحقول والمواني النفطية للإنتاج، موضحا أنه يعتقد أن هذا التجميد سيستمر لحين إنجاز تشكيل حكومة جديدة.