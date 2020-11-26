مناشدات لفتح ممر آمن لإخراج الجرحى إثر اشتباكات في سبها اندلعت اشتباكات عنيفة ب

مناشدات لفتح ممر آمن لإخراج الجرحى إثر اشتباكات في سبها

اندلعت اشتباكات عنيفة بين عائلتين من قبيلة القذاذفة بحي المهدية بمدينة سبها جنوب ليبيا، وسط مناشدات المواطنين ومنظمات حقوقية لفتح ممر آمن بغية إخراج الجرحى، وإدخال الإمدادات العاجلة، في ظل ما تعانيه المدينة من تردٍّ للوضع الصحي.

وناشد الشيخ علي مصباح أبو سبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، الأجهزة المعنية في البلاد التدخل السريع لإخراج العائلات العالقة في منطقة الاشتباكات بحي المهدية، واصفاً الوضع هناك بـ«الخطير، نظراً لوجود النساء والأطفال في وضع حرج».