رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران: -نشيد بالمجهودات التي تبذلها و

رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران:

-نشيد بالمجهودات التي تبذلها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية لحماية الغابات في منطقة الجبل الأخضر.

-يقع على الشرطة الزراعية وباقي الأجهزة الأمنية واجب حماية الغابات من التعديات الواسعة التى تتعرض لها والتي تسببت في إزالة مساحات خضراء واسعة مما يهدد كامل المنطقة بالتصحر.

-قلقون من تعرض العديد من الأشجار والنباتات البرية في منطقة الجبل الأخضر لخطر الانقراض بسبب التعديات الواسعة عليها.

-نجدد دعوتنا لتكثيف الجهود لحماية هذه الثروة الطبيعية التي يمكن أن تكون مصدرا مهما لتنمية المنطقة، ونؤكد بأن اللجنة تتابع نتائج تدخل وزارة الزراعة بهذا الشأن.

#الحدث_الليبي