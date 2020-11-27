رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران: -نشيد بالمجهودات التي تبذلها و

رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران:
-نشيد بالمجهودات التي تبذلها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية لحماية الغابات في منطقة الجبل الأخضر.
-يقع على الشرطة الزراعية وباقي الأجهزة الأمنية واجب حماية الغابات من التعديات الواسعة التى تتعرض لها والتي تسببت في إزالة مساحات خضراء واسعة مما يهدد كامل المنطقة بالتصحر.
-قلقون من تعرض العديد من الأشجار والنباتات البرية في منطقة الجبل الأخضر لخطر الانقراض بسبب التعديات الواسعة عليها.
-نجدد دعوتنا لتكثيف الجهود لحماية هذه الثروة الطبيعية التي يمكن أن تكون مصدرا مهما لتنمية المنطقة، ونؤكد بأن اللجنة تتابع نتائج تدخل وزارة الزراعة بهذا الشأن.
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