المركز الوطني للأرصاد الجوية: -من المتوقع بداية من مساء اليوم أن تتأثر مناطق غر

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-من المتوقع بداية من مساء اليوم أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بامتداد منخفض جوي متمركز وسط الجزائر يؤثر على هذه المناطق برياح جنوبية شرقية نشطة السرعة نسبيا قد تصل سرعتها أحيانا إلى (50 كم/ ساعة) مما تسبب في إثارة للاتربة على بعض المناطق ويشمل تأثير الرياح النشطة من مساء يوم الغد على أغلب مناطق الشمال خاصة الساحلية نتيجة تحرك المنخفض إلى جنوب إيطاليا وكذلك يؤدي لاضطراب حالة البحر.

-تبقى فرصة سقوط أمطار متفرقة من حين لاخر هذا الصباح على بعض المناطق الساحلية خاصة على مناطق الشمال الشرقي، ومن المتوقع ظهور ضباب أخر الليلة وصباح الغد على بعض المرتفعات الجبلية خاصة مرتفعات الجبل الغربي.

-درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال_ الوسط والجنوب الشرقي تتراوح ما بين (17-23) م ولا تتجاوز (15) م على مرتفعات الجبل الأخضر بينما تتراوح ما بين (21-27) م على مناطق الجبل الغربي وتسجل ارتفاع يوم الغد على أغلب المناطق.