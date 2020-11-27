خلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي.. وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيا

خلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي.. وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة:

– ندين بشدة الرسوم المسيئة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ونرفض تبرير ذلك بحرية التعبير.

– هذه السخرية تمثل تصرفا يسيء لمشاعر المسلمين ويسبب في إثارة المزيد من التحريض والكراهية بين أتباع الديانات المختلفة وندعو إلى سن تدابير دولية تحرم الإساءة إلى كافة الأديان ورموزها.

– نتطلع إلى دعم دول منظمة التعاون الإسلامي للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق لإنهاء الانقسام السياسي وتحقيق المصالحة والوفاق.