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خلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي.. وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي.. وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة:

– ندين بشدة الرسوم المسيئة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ونرفض تبرير ذلك بحرية التعبير.
– هذه السخرية تمثل تصرفا يسيء لمشاعر المسلمين ويسبب في إثارة المزيد من التحريض والكراهية بين أتباع الديانات المختلفة وندعو إلى سن تدابير دولية تحرم الإساءة إلى كافة الأديان ورموزها.
– نتطلع إلى دعم دول منظمة التعاون الإسلامي للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق لإنهاء الانقسام السياسي وتحقيق المصالحة والوفاق.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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