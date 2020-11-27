ستيفاني وليامز للحدث :

– عملية إيريني تقوم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر السلاح عن ليبيا

– ليبيا غارقة في الأسلحة وليست بحاجة للمزيد

– لا يمكن الاستمرار في رؤية شحنات السلاح تصل إلى ليبيا

– لم نعد نشهد حالة الحشد العسكري التي سادت ليبيا قبل أشهر

– يجب محاسبة كل من يعرقل مسارات الحل السياسي في ليبيا

– جولة المفاوضات الجديدة في تونس ستعقد عندما نصل لتوافقات بشأن آلية الانتخابات

– أطراف تعرقل مسارات التفاوض لأنها تستفيد من الوضع الراهن

– أتوقع توافقات حول آلية انتخاب المؤسسات الانتقالية

– أحرزنا تقدما كبيرا في حوار تونس وقمنا بتذليل 70% من العقبات

#الحدث_الليبي