ستيفاني وليامز للحدث :
– عملية إيريني تقوم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر السلاح عن ليبيا
– ليبيا غارقة في الأسلحة وليست بحاجة للمزيد
– لا يمكن الاستمرار في رؤية شحنات السلاح تصل إلى ليبيا
– لم نعد نشهد حالة الحشد العسكري التي سادت ليبيا قبل أشهر
– يجب محاسبة كل من يعرقل مسارات الحل السياسي في ليبيا
– جولة المفاوضات الجديدة في تونس ستعقد عندما نصل لتوافقات بشأن آلية الانتخابات
– أطراف تعرقل مسارات التفاوض لأنها تستفيد من الوضع الراهن
– أتوقع توافقات حول آلية انتخاب المؤسسات الانتقالية
– أحرزنا تقدما كبيرا في حوار تونس وقمنا بتذليل 70% من العقبات
#الحدث_الليبي
ستيفاني وليامز للحدث : – عملية إيريني تقوم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر
ستيفاني وليامز للحدث :
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