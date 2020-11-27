وزير الداخلية السابق عاشور شوايل: هناك من يدافع عن المليشيات داخل الحوار قال وز

وزير الداخلية السابق عاشور شوايل: هناك من يدافع عن المليشيات داخل الحوار

قال وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل، إن الأزمة الليبية؛ هي أزمة ثقة في الأساس، وأن كل طرف لا يثق في الطرف الأخر.

وتابع الوزير في تصريحات صحفية : “كل من أتى بالمرتزقة يجب أن يُحاسب، والآن يجب أن تكون الكلمة للإرادة الوطنية والشعب، ولن يتم الصلح إلا بسحب السلاح وخروج المرتزقة، وللأسف هناك من هم متمسكين بالمليشيات المسلحة داخل الحوار السياسي، والمشكلة بعد الصخيرات؛ هم الوكلاء الذين أتوا بالمستعمر بذاته أو بمرتزقة، وهم من يذكون الفتنة بين الشعب الليبي، وعلى أبناء الشعب أن يضعوا أيديهم في أيدي بعضهم، وأؤكد إذا انتهينا من مسار 5 + 5 العسكري، سينجح الحوار السياسي والمسار الاقتصادي أيضًا من بعدهما".