وليامز: ملتقى تونس نجح في تذليل 70% من صعوبات الحل في ليبيا

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز، إن «ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس نجح في تذليل 70% من صعوبات الحل» وأضافت «اتفقنا على خارطة طريق تنتهي بعقد انتخابات في 24 ديسمبر 2021، وهذا إنجاز كبير وعلامة فارقة».

وعبرت وليامز عن «تفاؤلها بالوصول إلى آلية لاختيار السلطة التنفيذية في نهاية المطاف»، مشيرة إلى أن «جولة المفاوضات الجديدة ستعقد عندما نصل لتوافقات بشأن آلية الانتخابات».