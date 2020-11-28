الوطنية لحقوق الانسان تطالب بفتح تحقيق في جرائم بحق مهاجرين أعربت اللجنة الوطني

الوطنية لحقوق الانسان تطالب بفتح تحقيق في جرائم بحق مهاجرين

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال ما وصفته بالجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة والأفعال الإجرامية المشينة التي يتعرض لها بعض المهاجرين الأفارقة، التي وردت في المشاهد الصادمة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا بحق مهاجرين_أفارقة، عذبوا من قبل عصابات الجريمة المنظمة وتجار ومهربي_البشر، وذلك من أجل الحصول على مبالغ مالية من أهالي هؤلاء المهاجرين على، حد تعبيرها.

كما أعربت اللجنة في ذات الوقت عن استنكارها حيال سياسات الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى اعتراض المهاجرين واللاجئين الأفارقة في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا والإبقاء عليهم فيها، وتركهم عرضه لارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات بحقهم من قبل عصابات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب وتجارة البشر.