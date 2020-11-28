البريقة لتسويق النفط تؤكد توفّر الوقود بكافة مستودعاتها تطمئنت شركة البريقة لتس

البريقة لتسويق النفط تؤكد توفّر الوقود بكافة مستودعاتها

تطمئنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز ،المواطن بأن الوقود متوفر بكافة مستودعات الشركة ،مشيرة أن سبب غلق بعض المحطات الوقود أبوابها امام المواطنين هو ماحدث من عملية اعتداء على سائق شاحنة بطريق المطار.

وقالت الشركة إن تكرر حالات الاعتداء على سيارات نقل الوقود الامر الذي أدى الى إعتصام السائقين فإن شركة البريقة لتسويق النفط تناشد الجهات الأمنية و الضبطية المعنية و المختصة بتحمل مسئولياتها و توفير الحماية لسائقي شاحنات نقل الوقود ومشتقاته و التابعين لشركات التوزيع و الجمعية العربية لنقل الوقود وبذلك فإن الشركة تنأى بنفسها عن المسؤولية في أي مختنقات او ازدحام قد يحدث على المحطات نتيجة اعتصام السائقين احتجاجا على ما يتعرضون له من سطو ومضايقات.