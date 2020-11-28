السعيدي: في ظل وجود الإخوان والميليشيات سيكون مصير المفاوضات الفشل

أكد عضو مجلس النواب، علي السعيدي أن التوصل إلى اتفاق سلمي لصالح ليبيا، تواجهه كثيرة من العوائق والمطبات.

وقال السعيدي في تصريحات صحفية، “إن تركيا وقطر لا يريدان استقلال الوطن وتدعمان الجماعات المسلحة بطريقة مباشرة أو غيرة مباشرة”.

وأشار السعيدي، إلى أن أحد أهم نقاط الخلاف في ليبيا هي جماعة الإخوان المسلمين التي تسعى للسيطرة على مفاصل الدولة وتحاول استغلال الثروات الليبية لصالح الجماعة على مستوى العالم، وأردف السعيدي، “طالما جماعة الإخوان والميليشيات التابعة لها موجودين سيكون مصير أي مفاوضات الفشل”.