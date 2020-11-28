الشريف: صراع صنع الله والكبير سيؤثر بالسلب على الاقتصاد الليبي حذر رئيس مركز دل

الشريف: صراع صنع الله والكبير سيؤثر بالسلب على الاقتصاد الليبي

حذر رئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة د. محمد ابوراس الشريف، من خطورة الصراع بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصدق الكبير، مما قد يؤثر سلبا على الاقتصاد الليبي.

وقال الشريف، في تصريح لـ"الحدث الليبي"، "ما يحدث من شجار، وعراك، وتراشق بالمستندات والأوراق البيضاء منها والصفراء، بين صنع الله والذي يمثل المؤسسة الوطنية للنفط صاحبة المورد والدخل الرئيسي وشبه الوحيد للدولة، وبين الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي "بيت مال الليبيين"، هذا الصراع لن ينقص قيد أنمله من مرتب صنع الله ولن يؤثر بشعرة في مزايا وهدايا ومهايا الكبير، إنما سينعكس سلباً على اقتصاد الدولة الهش، وسيتحمل وزر هذا الحمل والعبء المواطن، الذي سيضاف إلى رصيده الصفري صفر أخر من ضمن الأصفار السابقة، حيث أصبح التلاعب بمصير المواطن من قبل المسؤولين الحكوميين سمه بارزة في دولة تتآكل فيها الموارد وينتشر فيها الفساد من الأعلى إلى الأسفل، ويلتحف فيها المواطن العراء، فلا يأتيه من نارها قبس، ولن يجد على نارها هُدى"، بحسب تعبيره.