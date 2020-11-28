الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري: -نفذت سرايا العمليات الخاصة التابعة لل

الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري:

-نفذت سرايا العمليات الخاصة التابعة للواء طارق بن زياد، والكتيبة116مشاة، فجر اليوم السبت، عملية نوعية في منطقة أوباري "حي التراقين وحي الشارب" بالجنوب الغربي.

-العملية استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب الإسلامي، وتم خلالها اعتقال سبعة إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة على رأسهم الإرهابي حسن الوشي العائد من مالي خلال الأسبوع الماضي بعد نقله أسلحة وذخائر وأموال إلى جناح التنظيم هناك وكذلك اعتقال الإرهابي عمر واشي.

-قواتنا صادرت كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والوثائق الخطيرة.

-العملية تأتي في إطار العمليات الأمنية التي تهدف لمطاردة الخلايا الإرهابية التكفيرية والقضاء عليها وإنفاذ القانون وتأكيد هيبة الدولة على كامل إقليمها الجغرافي وتأمين مواطنيها وتحقيق الأمن القومي والمحافظة عليه.

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