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الشركة العامة للكهرباء: مجموعة خارجة على القانون قامت بسرقة أسلاك خط الجهاد خمسة

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الشركة العامة للكهرباء: مجموعة خارجة على القانون قامت بسرقة أسلاك خط الجهاد خمسة فرعية بن سعيد بإدارة توزيع زليتن لمسافة (900) متر مما تسبب في فصل التغذية الكهربائية على أحد المحولات وانقطاع التيار الكهربائي على بعض المساكن والمزارع.

#الحدث_الليبي

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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