الشركة العامة للكهرباء: مجموعة خارجة على القانون قامت بسرقة أسلاك خط الجهاد خمسة فرعية بن سعيد بإدارة توزيع زليتن لمسافة (900) متر مما تسبب في فصل التغذية الكهربائية على أحد المحولات وانقطاع التيار الكهربائي على بعض المساكن والمزارع.

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