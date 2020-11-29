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الفيتوري: حكومة الوفاق ألغت تمويل فريق الدفاع بقضية “لوكربي” أعلن الكاتب الصحفي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الفيتوري: حكومة الوفاق ألغت تمويل فريق الدفاع بقضية “لوكربي”

أعلن الكاتب الصحفي، مصطفى الفيتوري، أن حكومة الوفاق ألغت تمويل فريق الدفاع الذي يسعى لتبرأة اسم ليبيا من قضية “لوكربي”.

وقال الفيتوري، إن المُدان الوحيد في تفجير لوكربي هو على بعد خطوة واحدة من إلغاء حكم إدانته ولكن بعد وفاته.

يذكر أن عبد الباسط المقرحي توفي في منزله بطرابلس في 21 مايو 2012 وظل يؤكد على براءته حتى أنفاسه الأخيرة، وسمحت لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية لأسرة المقرحي بالمضي قدمًا في استئناف لتبرئة اسمه، كما تم إرسال القضية إلى محكمة العدل العليا، ومن المقرر أن يبدأ موعد الجلسة النهائية في 24 نوفمبر.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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