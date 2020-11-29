بعيو: رفضت بالقول والفعل خطاب الكراهية فتعرضت للاختطاف

رحب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو ببيان مجلس النواب في ختام اجتماعات أعضائه بطنجة المغربية مسلطا الضوء على النقطة المتعلقة بنبذ خطاب الكراهية ودعوة المنابر الإعلامية إلى إعلاء خطاب التسامح مؤكدا أنه قال وفعل هذا فتعرض للاختطاف.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع "فيسبوك" "بيان مجلس النواب الليبي، في جلسته الموسعة المنعقدة بمدينة طنجة المغربية، والذي لابد لكل وطني حريص على المصالح العليا للوطن والشعب والدولة، أن يرحب به وأن يبارك ما ورد فيه، شرط أن يتحول من ديوان مشاعر وأحاسيس، إلى مدونة سلوك ومنهج أفعال".