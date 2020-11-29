المسماري: استهداف وكر لتنظيم القاعدة في أوباري واعتقال سبعة إرهابيين

أعلن الجيش الليبي تنفيذ عملية عسكرية في منطقة أوباري بالجنوب الغربي لليبيا استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي تم خلالها اعتقال سبعة إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة.

وبين الناطق باسم الجيش أحمد المسماري في بيان له أن سرايا العمليات الخاصة التابعة للواء طارق بن زياد والكتيبة 116 مشاة نفذا عملية نوعية في منطقة أوباري "حي التراقين وحي الشارب" بالجنوب الغربي استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب الإسلامي تم خلالها اعتقال سبعة إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة على رأسهم الإرهابي حسن الوشي العائد من مالي الأسبوع الماضي بعد نقله أسلحة وذخائر وأموال إلى جناح التنظيم هناك وكذلك اعتقال الإرهابي عمر واشي.