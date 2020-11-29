رئيس النيجر: آمل أن تتوصل الأطراف الليبية لحل يحقق استقرار البلاد أعرب رئيس الن

رئيس النيجر: آمل أن تتوصل الأطراف الليبية لحل يحقق استقرار البلاد

أعرب رئيس النيجر محمد يوسفو بالعاصمة نيامي خلال لقائه وزير الخارحية بحكومة الوفاق محمد سيالة عن أمله في توصل الأطراف الليبية لحل قريب من أجل استقرار البلاد وتنميتها التي تعد استقرارا للمنطقة بأسرها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن سياله أحاط رئيس النيجر خلال لقائهما على هامش انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسباني في دورتها السابعة والأربعين بالأوضاع الراهنة في ليبيا والعملية السياسية الجارية في تونس تحت رعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بالإضافة إلى الخطوات المتبعة لالتئام مجلس النواب الليبي في جلسة صحيحة النصاب تعقد داخل الأراضي الليبية.