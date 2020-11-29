شركة البريقة تطالب بحل مشكلة اعتصام سائقي شاحنات الوقود طالبت شركة البريقة لتسو

شركة البريقة تطالب بحل مشكلة اعتصام سائقي شاحنات الوقود

طالبت شركة البريقة لتسويق النفط الجهات الأمنية والسيادية والضبطية بالدولة بالتدخل لحل مشكلة اعتصام سائقي شاحنات نقل الوقود الذي يتواصل لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على ما يتعرضون له من مضايقات على الطرقات وذلك بتوفير الظروف الأمنية المناسبة لهم لضمان استمرار تزويد محطات شركات التوزيع والمرافق الحيوية والخدمية وخاصة التي تمس حياة المواطن ومتطلباته واحتياجاته بشكل مباشر.

وأكدت الشركة عبر مكتبها الإعلامي أن نقل الوقود ومشتقاته مهام تضطلع بها جمعيات النقل وشركات النقل الخاصة والتي يتعرض سائقيها لمضايقات مستمرة داعية الجميع للتضامن لوضع حل جذري لهذه الإشكالية التي تنعكس سلبا على الجميع.