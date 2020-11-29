المركز الوطني للأرصاد الجوية: -طقس متقلب على أغلب مناطق الشمال ومناطق غدامس وال

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-طقس متقلب على أغلب مناطق الشمال ومناطق غدامس والحمادة مصحوب برياح نشطة إلى قوية أحيانا قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى(60 كم/ ساعة) مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية، مع اضطراب حالة البحر على أغلب الساحل.

-الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية خاصة (المنطقة الممتدة من بنغازي- الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي) تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتكون جيدة على مناطق الجبل الأخضر مصحوبة بهطول حبات البرد (التبروري) أحيانا.

-تتكاثر السحب من حين لاخر على بعض مناطق الساحل الغربي (من طرابلس حتى مصراتة) مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الغد.

-من المتوقع أن تقل سرعة الرياح تدريجيا بداية من مساء يوم الغد على مناطق غرب ليبيا ويشمل هدوء الرياح باقي المناطق يوم الثلاثاء.

-تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال والجنوب الغربي ما بين (16-22) م ولا تتجاوز (14) م على الجبل الأخضر بينما تكون مرتفعة نسبيا على مناطق الجنوب الشرقي حيث تتراوح ما بين (25-27) م، وتسجل انخفاض تدريجي بداية من يوم الغد.