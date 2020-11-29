صنع الله يتهم الكبير بهدر المال على "القطط السمان "

جدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، تمسكه باحتفاظ المؤسسة بالعوائد المالية لتصدير النفط إلى الخارج بالمصرف الليبي الخارج، مواصلا التصعيد ضد محافظ مصرف ليبيا المركزي "الصدِّيق الكبير" الذي اتهمه بالمسؤولية عن إهدار مليارات الدولارات على الليبيين.

وبلهجة حادة، تحدث صنع الله خلال مقطع فيديو نشرته صفحة المؤسسة الوطنية للنفط على موقع «فيسبوك» عما وصفهم بـ«الديناصورات والقطط السمان والوحوش» الذين أثروا من المال العام، بحسب تعبيره.