بمساعدة جزائرية.. 530 ميغاوات تُضاف لشبكة الكهرباء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مغادرة الفريق الجزائري بعد الانتهاء من أعمال الصيانة على الوحدتين الاولى والثانية بمحطة كهرباء الخمس.

ووجهت الشركة، عبر صفحتها في “فيسبوك”، الشكر لمهندسي وفنيي محطة الخمس الذين قاموا بتشغيل الوحدتين والدخول بهما على الشبكة بأقصى حمولة تصل إلى 530 ميغاوات.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق، عن وصول الفريق الفني الجزائري للمساعدة في صيانة وحدات الخمس الاستعجالية، في إطار استجابة الجزائر لطلب المساعدة من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.