رمزي الرميح: لن تحدث أي انفراجة بأزمة ليبيا في وجود المليشيات والسلاح حذر مستشا

رمزي الرميح: لن تحدث أي انفراجة بأزمة ليبيا في وجود المليشيات والسلاح

حذر مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي الرميح، من عواقب استمرار الوضع الليبي كما هو عليه، من انقسام بالمؤسسات واستمرار المليشيات.

وقال الرميح “يجب التركيز على لجنة الحوار السياسي المكونة من 75 شخصا”، مشيرا إلى عدم أحقيتها في التدخل في الأمور الدستورية والقانونية لأنها غير منتخبة.

ونوه الرميح أن هذه المرحلة لن تأتى إلا حزمة واحدة، بمجلس نواب موحد وسلطة تنفيذية موحدة، وقوات أمنية موحدة، أما إذا بقي الوضع كما هو عليه بوجود الأسلحة والمليشيات فلن يحصل أي انفراجة سياسية ولا دستورية في ليبيا.