“دير شبيغل”: الأقمار الصناعية رصدت تفريغ مدرعات عسكرية بميناء مصراتة قالت صحي

“دير شبيغل”: الأقمار الصناعية رصدت تفريغ مدرعات عسكرية بميناء مصراتة

قالت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية إن بعثة الاتحاد الأوربي لديها صور أقمار صناعية تعزز شكوك الجيش الألماني حول تهريب تركيا للأسلحة وخرقها الحظر المفروض على ليبيا.

وبحسب معلومات الصحيفة الألمانية، فإن محللين من بعثة الاتحاد الأوروبي “إيريني”، التي من المفترض أن تراقب وتمنع عبور شحنات الأسلحة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا، اكتشفوا من خلال صور الأقمار الصناعية لميناء السفينة السابق في مدينة مصراتة، أن عربات عسكرية مدرعة تم تفريغها هناك.