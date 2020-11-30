عمداء “الجنوب” يطالبون “معيتيق” بتخصيص ميزانيات طوارئ للبلديات

اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق ،عبر تطبيق الزوم مع عمداء بلديات كل من :سبها، بنت بيه، براك الشاطئ، أوباري ، الشويرف ، البوانيس، الغريفة ، وادي عتبة ، الشرقية، استعرضوا خلاله المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات.

وطالب عمداء البلديات، بتخصيص ميزانيات طوارئ للبلديات لمعالجة المختنقات من ميزانية الطوارئ؛ من جهته، أكد “معيتيق”، على العمل على تذليل الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات لبلديات الجنوب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.